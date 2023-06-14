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محليات

باسيل: جلسة اليوم أثبتت أن لا أحد يستطيع تخطي المكوّن المسيحي في رئاسة الجمهورية

2023-06-14 | 11:35
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باسيل: جلسة اليوم أثبتت أن لا أحد يستطيع تخطي المكوّن المسيحي في رئاسة الجمهورية
باسيل: جلسة اليوم أثبتت أن لا أحد يستطيع تخطي المكوّن المسيحي في رئاسة الجمهورية

غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر تويتروكتب:
جلسة اليوم أثبتت كما قلنا امس أن لا أحد يستطيع تخطي المكوّن المسيحي في رئاسة الجمهورية
وان لا فرض للرئيس من أحد على أحد وان التيار ملتزم ويتبع قناعاته فقط ….
كل عناد سيقابله عناد آخر فلا حلّ إلا بالتوافق على البرنامج و على الرئيس من دون إقصاء أو تشاطر، ولا نجاح لأي رئيس بلا برنامج متفق عليه.
أسقطوا الشروط المسبقة فهذا ليس حوار، وأقلعوا عن نظريات الفرض والتحدّي فهذا ليس لبنان، ولاقونا إلى ورقة الاولويات الرئاسية والأسماء التي تتناسب مع البرنامج السيادي الإصلاحي الخلاصي! 
 
 
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باسيل: جلسة اليوم أثبتت أن لا أحد يستطيع تخطي المكوّن المسيحي في رئاسة الجمهورية

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