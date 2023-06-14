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محليات

الجيش اللبناني: مقتل رئيس عصابة وتوقيف مطلوبين أثناء عملية أمنية في بلدة حورتعلا - البقاع

2023-06-14 | 12:35
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الجيش اللبناني: مقتل رئيس عصابة وتوقيف مطلوبين أثناء عملية أمنية في بلدة حورتعلا - البقاع
الجيش اللبناني: مقتل رئيس عصابة وتوقيف مطلوبين أثناء عملية أمنية في بلدة حورتعلا - البقاع

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 14 / 6 / 2023 نفذت وحدة خاصة من مديرية المخابرات عملية رصد لعصابة مسلحة في بلدة  حورتعلا يرأسها المطلوب (ز.م.) المتهم بالمشاركة في إطلاق النار على دورية لمديرية المخابرات أثناء عملية دهم بتاريخ 16 / 2 / 2023 ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين، إضافة إلى الإتجار بالمخدرات والسرقة والسلب.
أثناء عملية الرصد، حصل تبادل لإطلاق النار مع أفراد العصابة ما أدى إلى مقتل المطلوب، واستُتبعت العملية بقيام قوة من الجيش بتطويق أحد المستشفيات في المنطقة بعد نقل القتيل إليها، فأقدم عدد من أفراد العصابة على إطلاق النار داخل المستشفى وحاولوا احتجاز مواطنين كرهائن، ما أسفر عن تبادل لإطلاق النار معهم. تم توقيف عدد من أفراد العصابة وضبط كمية من الأسلحة والذخائر وعتاد حربي.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد العصابة.
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