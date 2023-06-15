الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

الرابطة المارونية: إذا كان رئيس التحدي مرفوضاً فإن رئيس اللا لون ولا طعم لا يقدم حلاً

2023-06-15 | 05:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الرابطة المارونية: إذا كان رئيس التحدي مرفوضاً فإن رئيس اللا لون ولا طعم لا يقدم حلاً
الرابطة المارونية: إذا كان رئيس التحدي مرفوضاً فإن رئيس اللا لون ولا طعم لا يقدم حلاً


 أسفت الرابطة المارونية "شديد الأسف ألا يتمكن المجلس النيابي من إنجاز الاستحقاق الرئاسي وأن ترجأ الانتخابات إلى أجل غير مسمى يتسع معه الشغور الرئاسي، ما يؤدي إلى الاختلال في بنيان السلطة، واستمرار تجاوز صلاحيات رئيس
الجمهورية".
وقالت في بيان: "إن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، هو أمر ملح، وكان يجب عدم رفع جلسة انتخاب الرئيس  وجعلها مفتوحة إلى أجل غير محدد حتى الاتفاق على رئيس للجمهورية تكون له حيثيته العامة وحضوره الوطني، ولو أنه لا يتعاطى 
السياسة بمعناها الحصري أو الضيق. رئيس لا يتم اسقاطه بالمظلة يكون قادراً على جمع شمل اللبنانيين وقيادة البلاد
إلى الملاذات آلامنة في هذه الأحوال الدقيقة. وإذا كان رئيس التحدي مرفوضاً، فإن رئيس اللا لون ولا طعم لا يقدم حلاً، 
بل يطيل أمد الازمة. والبلاد في حاجة إلى رئيس يتمتع بمواصفات وطنية وأخلاقية وسياسية تؤهله للتصدي للمشكلات، 
وأن يكون على إلمام بالملفات الشائكة ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل على لبنان. والطائفة المارونية
لا تعدم أمثال هذا النموذج الذي يتناسب مع العديد من الشخصيات الوطنية. وبطبيعة الحال، فإن الرئيس المنتظر عليه 
أن يشكل - إلى نظافة كفه - مصدر طمأنينة للمسيحيين. كما ينبغي أن يتحصن بدعم المكونات الوطنية ولا سيما الطوائف
الاسلامية، ليتمكن من العمل بجد، وحيوية، وثقة، لأن ورشة الإصلاح في جميع الميادين ستكون مرهقة. وأن ثمة ملفات على قدر بالغ من الاهمية تنتظره وفي مقدمها الإستراتيجية الدفاعية التي هي في نظرنا واجبة الوجود اليوم قبل الغد،
لتتمكن البلاد من الإقلاع في أجواء غير خلافية تحتاجها لاعادة بناء مؤسساتها ومرافقها".


مقالات ذات صلة
الرابطة المارونية: إذا كان رئيس التحدي مرفوضاً فإن رئيس اللا لون ولا طعم لا يقدم حلاً

محليات

المارونية:

التحدي

مرفوضاً

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النائب حسن عز الدين : مرتاحين ومبسوطين!
وزارة المالية: تحويل المساعدة المؤقتة للعسكريين عن شهر أيار وللمتقاعدين عسكريين ومدنيين عن شهري أيار وحزيران

اقرأ ايضا في محليات

هكتور حجار للجديد: نريد حلاً سياسياً لملف النازحين السوريين فالقضية قضية شعب والموضوع ليس قصة اموال
13:03

هكتور حجار للجديد: نريد حلاً سياسياً لملف النازحين السوريين فالقضية قضية شعب والموضوع ليس قصة اموال

وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لـ"الجديد": نريد حلاً سياسياً لملف النازحين السوريين فالقضية قضية شعب والموضوع ليس قصة اموال

13:03

هكتور حجار للجديد: نريد حلاً سياسياً لملف النازحين السوريين فالقضية قضية شعب والموضوع ليس قصة اموال

وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لـ"الجديد": نريد حلاً سياسياً لملف النازحين السوريين فالقضية قضية شعب والموضوع ليس قصة اموال

كنعان: تسويق رواية تصويتي لجهاد العرب كذبة سخيفة
12:45

كنعان: تسويق رواية تصويتي لجهاد العرب كذبة سخيفة

كنعان: تسويق رواية تصويتي لجهاد العرب كذبة سخيفة

12:45

كنعان: تسويق رواية تصويتي لجهاد العرب كذبة سخيفة

كنعان: تسويق رواية تصويتي لجهاد العرب كذبة سخيفة

معلومات الجديد : إنفراج متوقع اعتباراً من يوم غد في ملف منح التأشيرات الى دولة الامارات العربية المتحدة
11:17

معلومات الجديد : إنفراج متوقع اعتباراً من يوم غد في ملف منح التأشيرات الى دولة الامارات العربية المتحدة

معلومات الجديد : إنفراج متوقع اعتباراً من يوم غد في ملف منح التأشيرات الى دولة الامارات العربية المتحدة

11:17

معلومات الجديد : إنفراج متوقع اعتباراً من يوم غد في ملف منح التأشيرات الى دولة الامارات العربية المتحدة

معلومات الجديد : إنفراج متوقع اعتباراً من يوم غد في ملف منح التأشيرات الى دولة الامارات العربية المتحدة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023