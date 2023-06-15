أسامة سعد : مقاومة العدوان بديهية وطنية وعارٌ وطني التخلي عنها
غرد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد عبر حسابه على "تويتر": "مقاومة العدوان والاحتلال بديهية وطنية وهي شاملة وعامة ومتواصلة في كل الأزمان وتحت كلّ الظروف وإنه لعارٌ وطني التخلي عن هذه البديهية".
واضاف:"لم يتردد شعبنا وقواه الحية في التصدي للاحتلال الصهيوني ومقاومته، مقدّمين في سبيل التحرير آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين طوال مرحلة غياب الدولة وتفككها، وآن للدولة التي ننشدها، أن تقوم بتنظيمها ورعايتها وتأطيرها ضمن سياسة دفاعية وطنية قادرة، تنضوي فيها مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية فضلاً عن طاقات المجتمع وقواه الشعبية وما تراكم لديها من خبرات كفاحية متنوعة ومن استعدادٍ للعطاء والتضحية في مجالات مختلفة ، ويكون عمادها الجيش اللبناني".