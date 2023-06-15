أسامة سعد : مقاومة العدوان بديهية وطنية وعارٌ وطني التخلي عنها

غرد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد عبر حسابه على "تويتر": "مقاومة العدوان والاحتلال بديهية وطنية وهي شاملة وعامة ومتواصلة في كل الأزمان وتحت كلّ الظروف وإنه لعارٌ وطني التخلي عن هذه البديهية".