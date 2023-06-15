بري دعا الى جلسة تشريعية يوم الاثنين في 19 حزيران عند الساعة 11 من قبل الظهر

دعا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع في 19 حزيران 2023 ، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها إقتراح القانون الرامي الى فتح إعتمادات فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها المقدم من النواب الياس بو صعب ، سجيع عطية، علي حسن خليل، جهاد الصمد وبلال عبد الله ، وإقتراح القانون الرامي الى فتح إعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها المقدم من النواب الياس بو صعب ، علي حسن خليل ، سجيع عطية، جهاد الصمد وبلال عبد الله .