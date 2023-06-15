الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

غادة أيوب: يريدوننا أن نكون شهوداً على ضرب المؤسسات الدستورية

2023-06-15 | 08:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
غادة أيوب: يريدوننا أن نكون شهوداً على ضرب المؤسسات الدستورية
غادة أيوب: يريدوننا أن نكون شهوداً على ضرب المؤسسات الدستورية

غردت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب عبر حسابها على "تويتر": "يقرون في الجلسات النيابية المشتركة بفشل حكومتهم على كل الاصعدة، وتقاعسها عن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 حتى الساعة ونحن في شهر حزيران من السنة، وفي المقابل تعترف وزارة المالية أن اعطاء الحكومة سلفة خزينة للادارة العامة هي مخالفة قانونية.

وأضافت: "يتحججون ب"الظروف الاستثنائية" لخرق الدستور والقوانين تحت مبرر "تشريع الضرورة" ومن باب "المصلحة العامة"، ويريدوننا أن نكون شهودا على ضرب المؤسسات الدستورية ويفرضون علينا انتخاب رئيس من منظومتهم ونهجهم والا الفوضى! هل هناك فوضى ما بعد هذه الفوضى؟".

مقالات ذات صلة
غادة أيوب: يريدوننا أن نكون شهوداً على ضرب المؤسسات الدستورية

محليات

أيوب:

يريدوننا

شهوداً

المؤسسات

الدستورية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عبد الله بو حبيب من بروكسل: لحوارٍ بنّاء وصريح في موضوع النازحين السوريين
حليمة القعقور لـ"هنا بيروت": أنا مع أكثرية تحكم وأقلية تعارض لأنه في ظل النظام التوافقي الكل يقول "ما خلونا"

اقرأ ايضا في محليات

هكتور حجار للجديد: نريد حلاً سياسياً لملف النازحين السوريين فالقضية قضية شعب والموضوع ليس قصة اموال
13:03

هكتور حجار للجديد: نريد حلاً سياسياً لملف النازحين السوريين فالقضية قضية شعب والموضوع ليس قصة اموال

وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لـ"الجديد": نريد حلاً سياسياً لملف النازحين السوريين فالقضية قضية شعب والموضوع ليس قصة اموال

13:03

هكتور حجار للجديد: نريد حلاً سياسياً لملف النازحين السوريين فالقضية قضية شعب والموضوع ليس قصة اموال

وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لـ"الجديد": نريد حلاً سياسياً لملف النازحين السوريين فالقضية قضية شعب والموضوع ليس قصة اموال

كنعان: تسويق رواية تصويتي لجهاد العرب كذبة سخيفة
12:45

كنعان: تسويق رواية تصويتي لجهاد العرب كذبة سخيفة

كنعان: تسويق رواية تصويتي لجهاد العرب كذبة سخيفة

12:45

كنعان: تسويق رواية تصويتي لجهاد العرب كذبة سخيفة

كنعان: تسويق رواية تصويتي لجهاد العرب كذبة سخيفة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023