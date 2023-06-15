غادة أيوب: يريدوننا أن نكون شهوداً على ضرب المؤسسات الدستورية

غردت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب عبر حسابها على "تويتر": "يقرون في الجلسات النيابية المشتركة بفشل حكومتهم على كل الاصعدة، وتقاعسها عن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 حتى الساعة ونحن في شهر حزيران من السنة، وفي المقابل تعترف وزارة المالية أن اعطاء الحكومة سلفة خزينة للادارة العامة هي مخالفة قانونية.