مؤتمر بروكسيل يمنح ملايين الدولارات لتحمل تكاليف استضافة السوريين.. وحجار للجديد: المال لا يحل المشاكل

عبدالله بوحبيب لـ"الجديد: ما سمعناه من الحكومة السورية هو الترحيب بالنازحين السوريين تحت مراقبة الأمم المتحدة للتأكد من سلامتهم وهم لا يستطيعون فعل المزيد "ونحنا عنا مغتربين ما فينا نلزمهم بالرجعة"