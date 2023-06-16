الأرجنتين تسعى لاعتقال 4 لبنانيين من حزب الله.. من هم؟

سعت الأرجنتين إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحق أربعة مواطنين لبنانيين يُشتبه في تورطهم بتفجير استهدف مركزا يهوديا في بوينوس آيرس عام 94 وأسفر عن 85 قتيلا و300 جريح.

وقد وافق قاضٍ على طلب المدّعي العام الاستحصال على مذكرة من الإنتربول بدعوى الاشتباه في أن الأربعة "موظفون أو عملاء عمليات" لدى حزب الله.وفق ما نقلت شبكة سكاي نيوز

وذكرت ان الأربعة هم حسين منير مزنر، علي حسين عبد الله، فاروق عبد الحي عميري وعبد الله سلمان. ويُعتقد أنهم مقيمون في باراغواي أو البرازيل أو بيروت.

ويُشتبه في أن سلمان "نسّق وصول ومغادرة مجموعة العمليات" التي نفذت الهجوم.