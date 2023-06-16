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محليات

مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان: على القيادات والنواب تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية

2023-06-16 | 03:32
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مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان: على القيادات والنواب تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية
مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان: على القيادات والنواب تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية

أكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان نشر عبر حسابها على "تويتر" أنها" أخذت علماً بالتصويت الذي حصل يوم 14 حزيران في البرلمان، أسفت لعدم انتخاب رئيس للبنان بعد اثنتي عشرة جلسة انتخابية غير حاسمة".

أضاف البيان:"بعد مرور ثمانية أشهر من دون رئيس ومن دون حكومة كاملة الصلاحيات، تعبّر مجموعة الدعم الدولية عن قلقها العميق من أن يؤدي الجمود السياسي الحالي إلى تفاقم تآكل مؤسسات الدولة وتقويض قدرة لبنان على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية الملحّة التي يجابهها. من أجل مصلحة الشعب اللبناني وحرصا على استقرار البلاد، تحثّ مجموعة الدعم الدولية القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية من خلال انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير. إن أي استمرار للوضع الراهن غير المستدام لن يؤدي إلا إلى إطالة وتعقيد مسيرة تعافي لبنان فضلا عن تفاقم المصاعب التي يواجهها الشعب".

وختم:"تحثّ المجموعة  السلطات اللبنانية على المسارعة باعتماد وتنفيذ خطة اصلاحية شاملة لوضع البلاد على مسار التعافي والتنمية المستدامة. وتؤكد  استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه".

إشارة إلى أن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تضم كلًّا من الامم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاميركية مع الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية. تم اطلاقها في أيلول 2013 من قبل الأمين العام للامم المتحدة والرئيس السابق ميشال سليمان من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته.
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