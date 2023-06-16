النائب الياس حنكش لـ"الجديد": لن نحضر أي جلسة تشريعية ولا يمكننا ان نتصرف وكأن البلد بألف خير

النائب الياس حنكش لـ"الجديد": صرنا بمزرعة وليس بدولة ونحن لا نسكت عن الاستخفاف بعقول الناس فاننا نعيش ببلد التأجيل من تاجيل الدوام الضصيفي وتاجيل الانتخابات الرئاسية والانتخابات البلدية