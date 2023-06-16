الياس حنكش : لن نحضر أي جلسة تشريعية بغياب رئيس للجمهورية

قاسم قصير "عن الشيعية السياسية" لـ"الجديد": لا أعتقد أن هناك وجود لـ"الشيعية السياسية" فنهج حزب الله وحركة أمل الداخلي مختلف وقد برز هذا الإختلاف خلال حكومة حسان دياب