تمام سلام يستقبل الهيئة الإدارية المنتخبة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية

إستقبل الرئيس تمام سلام في المصيطبة الهيئة الإدارية المنتخبة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة الأستاذ محي الدين كشلي. الرئيس سلام رحب بالهيئة الجديدة مباركاً لها فوزها بعد عملية ديموقراطية أخوية، معتبراً أن انتخابات الاتحاد بالأمس هي "ومضة أمل في هذه الأجواء الصعبة التي تعيشها بيروت ويعانيها لبنان" طالباً أن يعمل الاتحاد على ضم أعداد جديدة من العائلات وأن يسعى إلى تحقيق الأهداف التي وضعتها الهيئة الجديدة لأجل بيروت وأهلها.