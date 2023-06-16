تمام سلام يستقبل الهيئة الإدارية المنتخبة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية
إستقبل الرئيس تمام سلام في المصيطبة الهيئة الإدارية المنتخبة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة الأستاذ محي الدين كشلي. الرئيس سلام رحب بالهيئة الجديدة مباركاً لها فوزها بعد عملية ديموقراطية أخوية، معتبراً أن انتخابات الاتحاد بالأمس هي "ومضة أمل في هذه الأجواء الصعبة التي تعيشها بيروت ويعانيها لبنان" طالباً أن يعمل الاتحاد على ضم أعداد جديدة من العائلات وأن يسعى إلى تحقيق الأهداف التي وضعتها الهيئة الجديدة لأجل بيروت وأهلها.
من جانبه، أكد الأستاذ كشلي أن العملية التنافسية في الانتخابات لم تقسم العائلات وإنما أعطتهم حافزاً للعمل من أجل الاتحاد، مشدداً على أن الانتخابات صارت وراءنا وأن الجميع اليوم هم يدٌ واحدة وكيان واحد في خدمة بيروت. وجرى نقاش بين الرئيس سلام وأعضاء الهيئة الإدارية الذين أكدوا أن منزل آل سلام هو البيت البيروتي العريق الذي يُرجع إليه في كل القضايا الوطنية المصيرية.