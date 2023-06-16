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محليات

الأبيض تابع زيارته للرباط وبحث مع نظيره المغربي في تعزيز التعاون الثنائي

2023-06-16 | 04:47
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الأبيض تابع زيارته للرباط وبحث مع نظيره المغربي في تعزيز التعاون الثنائي
الأبيض تابع زيارته للرباط وبحث مع نظيره المغربي في تعزيز التعاون الثنائي


عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض سلسلة لقاءات مع مسؤولين مغاربة، وقام بجولات إستطلاعية في مراكز استشفائية وصحية، مواصلاً زيارته للرباط حيث شارك في اللقاء التشاوري الثالث لمنظمة الصحة العالمية حول صحة اللاجئين والمهاجرين.

بحث الوزير الأبيض مع نظيره المغربي الدكتور خالد آيت طالب في مشاريع التعاون بين البلدين في لقاء عقد في وزارة الصحة والحماية الإجتماعية في الرباط تم الإتفاق خلاله على تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق فائدة مشتركة على صعيد تطوير الخدمات الصحية في البلدين.
وتوجه الوزير الأبيض بالشكر للمغرب على وقوفها إلى جانب النظام الصحي في الأزمة التي يشهدها لبنان، منوهًا بشكل خاص "بالدعم الكبير الذي تلقاه لبنان من المغرب بعد انفجار مرفأ بيروت".
وخلال زيارته لوزارة الصحة المغربية، عقد الوزير الأبيض إجتماعًا في مديرية التخطيط والإنجاز مع فريق التحول الرقمي الذي عرض له تجربة المغرب في هذا الإطار.
كما اجتمع الوزير الأبيض في وكالة التنمية المغربية للتعاون الدولي مع مدير الوكالة السفير محمد مثقال بحضور السفير اللبناني في المغرب زياد عطالله.
وزار وزير الصحة العامة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) حيث أكد المدير العام الدكتور سالم بن محمد المالك "حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع لبنان، واستعدادها لتصميم برامج مشتركة تخدم المجال الصحي، بخاصة بعد استيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بانضمام لبنان رسميا إلى عضوية الإيسيسكو".
واستعرض المدير العام للإيسيسكو جهود المنظمة في مساعدة الدول الأعضاء بالمجال الصحي، عبر تنفيذها العديد من البرامج والمشاريع مثل برنامج تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في 1000 مدرسة ريفية بدول العالم الإسلامي، بالإضافة إلى تنظيم القوافل الطبية الاجتماعية التربوية، لتعزيز الصحة العامة والنفسية.
من جانبه نوه الدكتور الأبيض بجهود الإيسيسكو، مؤكدا "حرص الجمهورية اللبنانية على تعميق التعاون مع المنظمة، من أجل تطوير برامج صحية مشتركة"، مجدداً الشكر للإيسيسكو على مساعدتها في تأمين إعادة الطلاب اللبنانيين عقب اندلاع الأزمة في أوكرانيا.
حضر اللقاء السفير زياد عطا الله ومستشارة الوزير الأبيض  نادين غالب هلال وعن الجانب المغربي مستشار المدير العام للشراكات والتعاون الدولي الدكتور أحمد سعيد أباه ومديرة مكتب المدير العام السيدة سالي مبروك.
تخللت زيارة المنظمة جولة في المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر الإيسيسكو حاليا ويعتمد تقنيات عرض حديثة تروي وتوثق بالتفصيل سيرة الرسول عليه السلام.
وكان لقاء في السفارة اللبنانية بدعوة من سفير لبنان في المغرب زياد عطالله حضره وزير الصحة المغربي السابق أنس الدكالي وعدد من المسؤولين المغاربة والسفراء العرب وأعضاء في الجالية اللبنانية من بينهم طلاب حاصلون على منحة تعليمية حيث تواظب المغرب على تقديم منح جامعية مجانية سنوية لخمسة عشر طالبًا لبنانيًا.
كما شمل برنامج الوزير الأبيض جولات إستطلاعية على مستشفيي مولاي يوسف والشيخ زايد وعدد من مراكز الرعاية الأولية.
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