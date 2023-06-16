تصريح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من عين التينة

معلومات "الجديد": نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب زار الرئيس نبيه بري في عين التينة بعيدا من الاعلام دون معرفة تفاصيل هذه الزيارة كما التقى جبران باسيل في اليومين الماضيين