الأجواء في عين التينة بعد لقاء الرئيس نبيه بري مع نائبه إلياس بوصعب ووزير الداخلية بسام مولوي

الأجواء في عين التينة بعد لقاء الرئيس نبيه بري مع وزير الداخلية بسام مولوي ونائبه إلياس بوصعب .. لمتابعة البث المباشر