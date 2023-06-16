بلال عبدالله : لبنان اليوم بحاجة لرئيس جمهورية قبل أي استحقاق آخر ولنذهب إلى حوار للتوافق بدون أي قيود

بلال عبدالله : لبنان اليوم بحاجة لرئيس جمهورية قبل أي استحقاق آخر ولنذهب إلى حوار للتوافق بدون أي قيود