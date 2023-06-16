غسان عطالله : سنلبي أي جلسة للحوار على أسس صحيحة .. وهذا ما قاله عن طرح إلياس بوصعب وعن نواب "التكتل" الذين صوتوا لسليمان فرنجية

غسان عطالله : سنلبي أي جلسة للحوار على أسس صحيحة .. وهذا ما قاله عن طرح إلياس بوصعب وعن نواب "التكتل" الذين صوتوا لسليمان فرنجية