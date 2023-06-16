 قاسم قصير : الوقت غير مناسب لانتخابات نيابية مبكرة والتسوية لا تقتصر على الرئيس والحل بتسوية متكاملة 

الكاتب السياسي قاسم قصير لـ"الجديد": الأميركيون لا يعنيهم من موقع الرئاسة في لبنان إلا الموقف السياسي وهم يعطون الأولوية لموقعي قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان