ماكرون وبن سلمان: الفراغ الرئاسي هو العائق الرئيسي أمام حل أزمة لبنان الحادة!

ذكّر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بـ"ضرورة وضع حد سريعا للفراغ السياسي المؤسساتي في لبنان"، وفق ما أعلن الاليزيه مساء الجمعة إثر اجتماع بين الزعيمين.





وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان مساء الجمعة إن عدم انتخاب رئيس منذ ثمانية أشهر "يبقى العائق الرئيسي أمام معالجة الأزمة الاجتماعية الاقتصادية الحادة" التي يعانيها لبنان.



كذلك، ذكّر الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي بـ"تمسكهما المشترك بالامن والاستقرار في الشرقين الاوسط والادنى، واعربا عن نيتهما مواصلة جهودهما المشتركة من اجل تهدئة دائمة للتوترات".



وعلى الصعيد الثنائي، يعتزم الجانبان "تطوير وتعميق الشراكة بين البلدين".



وابدت باريس استعدادها أيضا "لمواكبة المملكة العربية السعودية في تعزيز قدراتها الدفاعية"، وذكّر ايمانويل ماكرون بـ"نية الشركات الفرنسية الاستمرار في مواكبة السعودية في تنفيذ رؤية 2030 الطموحة".



وفي هذا السياق، أبرز ماكرون "الخبرة المعترف بها للشركات الفرنسية، خصوصا على صعيد الانتقال في مجال الطاقة والنقل والصحة والتكنولوجيات الجديدة".