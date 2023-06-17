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تمام نورالدين لـ"الجديد": لودريان يلقب بـ"البطريرك" في فرنسا وهو شخص يرتاح له السعوديون ويعرف كيف يتعامل معهم
2023-06-17 | 03:53
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تمام نورالدين لـ"الجديد": لودريان يلقب بـ"البطريرك" في فرنسا وهو شخص يرتاح له السعوديون ويعرف كيف يتعامل معهم
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