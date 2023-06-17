رئيس منتدى الخبرة السعودي أحمد الشهري لـ"الجديد": المملكة وفرنسا تتوافقان في رغبتها على إخراج لبنان من محنته وهذا الملف سيكون حاضراً على طاولة المفاوضات بين الطرفين

الصحافي صلاح سلام لـ"الجديد": المملكة العربية السعودية ليس لديها "فيتو" على اي مرشح للرئاسة ولا تدعم احداً وهي ضد استمرار الشغور الرئاسي وتحث على التوافق بين اللبنانيين على الرئيس الجديد وان يكون الرئيس قادراً على اخراج لبنان من النفق واعادة ترميم عل