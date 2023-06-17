النائب سجيع عطية لـ"الجديد": بعد 15 الشهر المقبل سيكون هناك عقوبات اوروبية على شخصيات سياسية وستشتد العقوبات على رياض سلامة الذي يجب ان تقيله الحكومة اليوم قبل الغد