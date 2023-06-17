لقاء بين وزير الزراعة والاقتصاد حول شراء موسم القمح بسعر توجيهي

كما وتم خلال اللقاء الاتفاق على ان تضع وزارة الاقتصاد والتجارة ضوابط امام استيراد زيت النخيل على أن يتابع هذا الموضوع من خلال الفنيين في الوزارتين لما فيه خير للاقتصاد اللبناني و للزراعات الصناعية و الزراعة اللبنانية مما يؤمن حماية للمنتج اللبناني.

وقدمت وزارة الزراعة كتاب الى وزير الاقتصاد حول وضع بعض الضوابط عند استيراد زيت النخيل الذي يستخدم في صناعة الاجبان والالبان باستبداله بمكونات الحليب الاساسية وطرحه في الاسواق بتسميات مختلفة مخالفة للمواصفات القياسية اللبنانية.