وكلا الطرفين يعلم أن أيا منهما لن يتمكن من إيصال مرشحه في ظل لعبة النصاب وقدرة التعطيل، وبالتالي جاءت الجلسة الثانية عشرة في السياق المتوقع لها، وهما كانا يدركان ذلك، أي عدم الوصول الى نتيجة، وبالتالي هذا أمر غير ممكن مع وجود فريقين متصادمين.

وأشارت القعقور إلى ان "تعنت حزب الله وإصراره على ترشيح فرنجية، كما أصر في السابق على الرئيس ميشال عون وأدخل البلاد في فراغ لمدة سنتين ونصف السنة وانتهى الأمر الى تسوية أدت الى تحاصص القوة والسلطة، في مقابل فريق قال إنه تقاطع مع آخرين من أجل قطع الطريق على فرنجية وبالنتيجة سيجلس الطرفان للوصول الى تسوية في الملف الرئاسي."

وتوقعت القعقور أن تبقى المراوحة في الموضوع الرئاسي والتي ربما تطول بعض الوقت كما حصل في فترة انتخاب الرئيس ميشال عون، وذلك للقبول برئيس تابع لمحور مثل سليمان فرنجية أي ان الثمن سيكون باهظا للقبول به، أي تقاسم الحصص، أو الذهاب الى خيار ثالث يرضي أكبر شريحة ممكنة في البرلمان وهو الأنسب في هذا الظرف.

ورأت القعقور أنه منذ تسمية سليمان فرنجية وجهاد أزعور للرئاسة وحصل هذا الاصطفاف تبين أنه لن يصل الى نتيجة، لأن المرشحين هما مرشحا مواجهة ويمثلان محورا من المحاور، الأول مرشح فريق الممانعة، وأزعور قريب من الرئيس فؤاد السنيورة اللذين كانا متحالفين مع قوى 14 اذار، اذن الفريقان وجهان لعملة واحدة في السياسة وفي الاقتصاد ويمثلان محورا من المحاور.

واضافت القعقور انه كان الأجدى الإتيان برئيس يمثل كل اللبنانيين ويطمئنهم على حاضرهم ومستقبلهم. اذن هذه المواجهة من أجل أن يقوم طرف بتسوية للقبول بفرنجية رئيسا أو أحد ما تابع لهذا أو ذاك أريد في المقابل رئاسة الحكومة وقائد الجيش ومصرف لبنان، وهذا ما حصل مع وصول الرئيس ميشال عون بثمن معين وبتسوية دولية.

وعن دعوة الرئيس نبيه بري للحوار من دون شروط أشارت القعقور الى ان الحوار ضروري لكنه يحتاج الى قواعد والحوار لا يكون على حساب المؤسسات، ولا على الأسماء بل على المشروع وما يحمله الرئيس المقبل. فعندما يجلسون للتحاور مع بعضهم لحل النزاع بالمفاوضات وعندما يعجزون سيتحدثون عن وساطة وعن وسيط وكأنهم يريدون ذلك لرفع السقوف وانتظار تسوية دولية، وهذا أمر سيئ ويعني أننا دولة قاصرة لا تعرف حل مشاكلها، وزعماء قاصرون عن إدارة شوؤن بلدهم والإتيان برئيس وأن يتحاوروا بالمعنى الحقيقي للحوار.

كما أشارت إلى أنها "بقيت مع اثنين من نواب التغيير ثابتين على مواقفنا على الرغم من الحملات الإعلامية وأساليب الترهيب والتهديد والاغتيال المعنوي الذي أتعرض له أنا شخصيا منذ فترة طويلة، واتهمت بأنني خرجت عن شعارات ومبادئ ثورة 17 تشرين، وهذه كلها افتراءات لأن هناك من يرفض الصوت الثاني حتى لو كان تأثيره قليلا. فأنا مازالت في قلب هذه الثورة ومع الناس الذين انتفضوا في وجه المنظومة".

ورفضت القعقور الحديث عن النواب التغييريين الذين ذهبوا باتجاه خيار المرشح جهاد أزعور. وأكدت أنه لم يعد هناك شيء اسمه تكتل نواب التغيير منذ فترة ولم تعد هناك من اجتماعات.

وأوضحت أنه في موضوع التشريع كنا نتفق على القطعة وتمايزنا في عدد من القوانين، على سبيل المثال في قانون إعادة هيكلة المصارف وفي تشخيص الأزمة المالية كان هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر وأحترم ذلك وهو أمر جيد ونحن تكتل يمثل وجهات نظر عديدة ولسنا كتلة واحدة.