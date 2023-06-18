قبيسي: لا يمكن ان ينهض لبنان من أزماته الا من خلال حوار داخلي

أسف النائب هاني قبيسي ان "هناك في لبنان من يرفض الحوار بل يرفض لغة الجمع لكي ننقذ البلد".