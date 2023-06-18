الراعي في عظة الأحد: كيف نستطيع أن نقبل بمهزلة ما جرى في جلسة انتخاب الرئيس حيث انتهك الدستور بدم بارد؟

الراعي في عظة الأحد: كيف نستطيع أن نقبل بمهزلة ما جرى في جلسة انتخاب الرئيس حيث انتهك الدستور بدم بارد؟