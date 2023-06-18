النائب فادي كرم لـ"الجديد": التعطيل ليس في عملية التشريع بل هو بداية في رئاسة الجمهورية

النائب فادي كرم لـ"الجديد": التعطيل ليس في عملية التشريع بل هو بداية في رئاسة الجمهورية