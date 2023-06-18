النائب فادي كرم لـ"الجديد": لا شيء واضح حول موضوع الحوار فالحوار الذي يدعون له ليس حول اسم رئيس الجمهورية بل هو حول التركيبة

النائب فادي كرم لـ"الجديد": لا شيء واضح حول موضوع الحوار فالحوار الذي يدعون له ليس حول اسم رئيس الجمهورية بل هو حول التركيبة