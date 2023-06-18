غسان ريفي : هناك مساع ستتطور بالمرحلة المقبلة لإيجاد التسوية وسليمان فرنجية قد يكون مرشح هذه التسوية

غسان ريفي : هناك مساع ستتطور بالمرحلة المقبلة لإيجاد التسوية وسليمان فرنجية قد يكون مرشح هذه التسوية