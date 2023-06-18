رضوان عقيل : بو صعب لم ينسق مع بري في طرحه لانتخابات نيابية مبكرة و باسيل سيكون اول الرافضين

رضوان عقيل : بو صعب لم ينسق مع بري في طرحه لانتخابات نيابية مبكرة و باسيل سيكون اول الرافضين