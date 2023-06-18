رضوان عقيل : الجلسة التشريعية ستعقد غداً و التيار الوطني الحر يميل الى المشاركة فيها

رضوان عقيل : الجلسة التشريعية ستعقد غداً و التيار الوطني الحر يميل الى المشاركة فيها