الكاتبة الصحافية رندة تقي الدين لـ"#وهلق_شو": ماكرون أبلغ بن سلمان بضرورة أن ينعكس التطبيع بين إيران والسعودية على لبنان عبر إنتخاب رئيس للجمهورية فرد بن سلمان "مستعد للتنسيق المشترك معك"