رندة تقي الدين لـ"#وهلق_شو": بحسب معلوماتي لم يدخل ماكرون وبن سلمان بالأسماء الرئاسية وهذا من الطبيعي لوجود فريق عمل سعودي مختص بالشأن اللبناني ولإزدحام جدول الإجتماع بالعديد من التفاصيل