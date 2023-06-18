الكاتب الصحافي جان عزيز لـ"#وهلق_شو": لودريان سيجري مسحاً شاملاً لكل القوى السياسية من دون أي استثناء في زيارة تستمر لثلاثة أيام

جان عزيز لـ"#وهلق_شو": هناك 8 نواب مسيحيين على الأقل صوتوا لسليمان فرنجية و"استحوا يقولوا" كي لا يعلنوا عن دعمهم لمرشح حزب الله لأن الحزب أصبح مكروها في البيئة المسيحية وعليه أن يتدارك هذا الأمر