حسين أيوب لـ"#وهلق_شو": هناك مداولة بين بري وميقاتي لإيجاد حل لملء الشغور في المجلس العسكري وقد يحضر قائد الجيش جلسة حكومية في حال تمنع موريس سليم عن تقديم أسماء لأسباب سياسية