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رنده تقي الدين تكشف تفاصيل حديث ماكرون وبن سلمان عن لبنان: ولي العهد السعودي أبلغ الرئيس الفرنسي "مستعد للتنسيق معك"
2023-06-18 | 15:10
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رنده تقي الدين تكشف تفاصيل حديث ماكرون وبن سلمان عن لبنان: ولي العهد السعودي أبلغ الرئيس الفرنسي "مستعد للتنسيق معك"
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رنده تقي الدين تكشف تفاصيل حديث ماكرون وبن سلمان عن لبنان: ولي العهد السعودي أبلغ الرئيس الفرنسي "مستعد للتنسيق معك"
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