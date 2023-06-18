سليم عون لـ"#وهلق_شو": نحن متمسكون بالتقاطع لأننا حسمنا منذ البداية أن لا نريد أن نتبنى مرشحاً ونجري معركته "ولو عندو 65 ما منتقاطع مع حدا"

سليمان فرنجية تعليقاً على إعادة أموال المودعين لـ"#وهلق_شو": يمكن أن نستثمر في سبيل إعادتها وفق آراء الإقتصاديين لكن في البداية يمكن أن أعد اللبنانيين بأن أصارحهم بالمهل وتفاصيلها