قاسم هاشم لـ"#وهلق_شو": ليس بالضرورة أن انسحابنا كان بسبب فرصة جهاد أزعور بالفوز فهذا قرار اتخذناه قبل الجلسة وكنا نقدم عليه قبل ترشيحهم لأزعور عندما لم يكن لديهم فرصة بالفوز