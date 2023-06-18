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قاسم هاشم لـ"#وهلق_شو": الرئيس بري أوضح أنه لن يدعو إلى جلسة من دون توافر معطيات إيجابية جديدة والواقع المرير يحتم انتظار المؤثرات الخارجية
2023-06-18 | 15:48
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قاسم هاشم لـ"#وهلق_شو": الرئيس بري أوضح أنه لن يدعو إلى جلسة من دون توافر معطيات إيجابية جديدة والواقع المرير يحتم انتظار المؤثرات الخارجية
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