عماد الحوت لـ"#وهلق_شو": يحق لمجلس النواب أن يعقد جلسات تشريعية للضرورة القصوى وهذا الأمر أكدته المجلس الدستوري

عماد الحوت لـ"#وهلق_شو": من واجب رئيس مجلس النواب حتى ولو كان داعماً لمرشح بأن يدعو إلى حوار داخل المجلس أو لنحلّ هذا البرلمان علماً أن أي انتخابات جديدة لن تمنح أي مرشح 86 صوتاً