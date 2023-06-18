عماد الحوت لـ"#وهلق_شو": لم أتلقَ دعوة من قبل الموفد الفرنسية وأنا ضد أي مبادرة خارجية تسقط اسم الرئيس علينا

عماد الحوت لـ"وهلق شو": لغاية هذه اللحظة اعتقد ان الرئيس يجب ان يتحاور مع الجميع وفرنجية هو مرشّح طرف ولا يمكن ان أصوّت له وهناك نقاش جدي وعدة اسماء يمكن طرحها في مجلس النواب