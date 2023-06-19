"الجمهورية": رئيس تيار بارز يتجه إلى الامتناع عن الترشّح إلى النيابة أو الوزارة

النهار

تبين ان متقاعدين في اسلاك مدنية لم يتقاضوا قبل أيام كامل الرواتب كما أعلنت عنها وزارة المال وكانت الرواتب التي تقاضوها ناقصة ومتفاوتة الامر الذي سيدفعهم الى مراجعة الوزارة.

يزعم ناشط سياسي شيعي معروف في جبيل وكسروان ومن عائلة مقربة من الثنائي الشيعي أن دور الرئيس بري والبيان الذي أعلنه يؤكد أنه “المايسترو القادر على ضبط الوضع في البلد.

ينقل أن التواصل لم ينقطع بين مرجعيتين نيابية وسياسية قبل جلسة الأربعاء الانتخابية وبعدها واللقاء بينهما تحصيل حاصل.

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الجمهورية

سألَ مرجع دبلوماسي غربي كيف نتوقّع كسر "حزب الله" أمام القوات والتيار في الوقت الذي لم ينكسر هذا الحزب أمام إسرائيل؟

أعربَ نائب بارز، تَناقلَت وسائل الإعلام تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل، عن استيائه الشديد من استهدافه مباشرة من إعلاميين وناشطين محسوبين على رئيس التكتل الذي ينتمي إليه.

رئيس تيار بارز يتجه إلى الامتناع عن الترشّح إلى النيابة أو الوزارة والانصراف إلى دعم تياره وتثبيت أقدامه لمواجهة المرحلة المقبلة بقوةٍ وثَبات.

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اللواء

يعتبر قطب حزبي أن الخطوة الأولى على طريق الحوار الجدّي هي إستعداد طرفي المعارضة والممانعة للتخلي عن مرشحَيْهما والخوض في نقاش حول مرشح ثالث!

رفع مغترب متموِّل مقيم في الخارج، بعد جلسة الأربعاء، «تعرفة» الإنتخابات الرئاسية إلى مليون دولار للناخب الواحد!

برز إسمان من عائلة شوفية عريقة على لائحة الترشيحات الرئاسية، وذلك بعد إنتشار التكهنات عن إحتمال البحث في مرشح ثالث!

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نداء الوطن

يتردد أن باريس هي أقل الدول حماسة لمرشح رئاسي غير مدني.

يرفض وزير في الحكومة الحالية أي رأي مخالف لرأيه في وزارته أو أي انتقاد قد يتعرّض له، كما يحكى عن قيامه بتخصيص نجله بعقد استشاري مع احدى الجهات المتعاقدة مع الوزارة.

جالت شخصية سياسية على عدد من مساعدي قيادات 8 آذار عارضة عليهم إعادة رسم جبهة سياسية تشمل نواباً من «كتلة الاعتدال» ومنشقين عن «التيار الوطني الحر».

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البناء

قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن الموقف من المبادرة العربية تجاه سورية هو عدم التعطيل وعدم المشاركة بانتظار تبلور إشارات على نجاح المبادرة تتيح الانتقال الأوروبي إلى الانخراط في المبادرة. ووصف الموقف الفرنسي بالإيجابي والموقف الألماني بالسلبي.

توقع مصدر دبلوماسي أن تطغى على كل المساعي الدولية والإقليمية لفترة مقبلة حالة الاستماع الى الأطراف اللبنانية حول المخارج التي تقترحها لكسر الجمود الرئاسي. ورجّح أن تتبلور ثلاثة مخارج في التداول مرشح ثالث هو قائد الجيش وحوار تستضيفه دولة صديقة والانتخابات النيابية المبكّرة.

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الأنباء

تستمر القطيعة على مستوى مختلف اللقاءات السياسية والحزبية والفعاليات غير الرسمية بين حركة سياسية وحزب مسيحي.

يواصل نائب بارز ينضوي في تكتل نيابي بطرح افكار واقتراحات تختلف تماماً عن سياسة ومخططات التكتل بما يطرح أكثر من علامة استفهام.

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