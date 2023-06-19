الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

"الجمهورية": رئيس تيار بارز يتجه إلى الامتناع عن الترشّح إلى النيابة أو الوزارة

2023-06-19 | 01:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;الجمهورية&quot;: رئيس تيار بارز يتجه إلى الامتناع عن الترشّح إلى النيابة أو الوزارة
"الجمهورية": رئيس تيار بارز يتجه إلى الامتناع عن الترشّح إلى النيابة أو الوزارة

ماذا في اسرار الصحف؟

النهار

 

تبين ان متقاعدين في اسلاك مدنية لم يتقاضوا قبل أيام كامل الرواتب كما أعلنت عنها وزارة المال وكانت الرواتب التي تقاضوها ناقصة ومتفاوتة الامر الذي سيدفعهم الى مراجعة الوزارة.

 

يزعم ناشط سياسي شيعي معروف في جبيل وكسروان ومن عائلة مقربة من الثنائي الشيعي أن دور الرئيس بري والبيان الذي أعلنه يؤكد أنه “المايسترو القادر على ضبط الوضع في البلد.

 

ينقل أن التواصل لم ينقطع بين مرجعيتين نيابية وسياسية قبل جلسة الأربعاء الانتخابية وبعدها واللقاء بينهما تحصيل حاصل.

 

***********

 

الجمهورية

 

سألَ مرجع دبلوماسي غربي كيف نتوقّع كسر "حزب الله" أمام القوات والتيار في الوقت الذي لم ينكسر هذا الحزب أمام إسرائيل؟

 

أعربَ نائب بارز، تَناقلَت وسائل الإعلام تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل، عن استيائه الشديد من استهدافه مباشرة من إعلاميين وناشطين محسوبين على رئيس التكتل الذي ينتمي إليه.

 

رئيس تيار بارز يتجه إلى الامتناع عن الترشّح إلى النيابة أو الوزارة والانصراف إلى دعم تياره وتثبيت أقدامه لمواجهة المرحلة المقبلة بقوةٍ وثَبات.

 

***********

 

اللواء

 

يعتبر قطب حزبي أن الخطوة الأولى على طريق الحوار الجدّي هي إستعداد طرفي المعارضة والممانعة للتخلي عن مرشحَيْهما والخوض في نقاش حول مرشح ثالث!

 

رفع مغترب متموِّل مقيم في الخارج، بعد جلسة الأربعاء، «تعرفة» الإنتخابات الرئاسية إلى مليون دولار للناخب الواحد!

 

برز إسمان من عائلة شوفية عريقة على لائحة الترشيحات الرئاسية، وذلك بعد إنتشار التكهنات عن إحتمال البحث في مرشح ثالث!

 

***********

 

نداء الوطن

 

يتردد أن باريس هي أقل الدول حماسة لمرشح رئاسي غير مدني.

 

يرفض وزير في الحكومة الحالية أي رأي مخالف لرأيه في وزارته أو أي انتقاد قد يتعرّض له، كما يحكى عن قيامه بتخصيص نجله بعقد استشاري مع احدى الجهات المتعاقدة مع الوزارة.

 

جالت شخصية سياسية على عدد من مساعدي قيادات 8 آذار عارضة عليهم إعادة رسم جبهة سياسية تشمل نواباً من «كتلة الاعتدال» ومنشقين عن «التيار الوطني الحر».

 

***********

 

البناء

 

قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن الموقف من المبادرة العربية تجاه سورية هو عدم التعطيل وعدم المشاركة بانتظار تبلور إشارات على نجاح المبادرة تتيح الانتقال الأوروبي إلى الانخراط في المبادرة. ووصف الموقف الفرنسي بالإيجابي والموقف الألماني بالسلبي.

 

توقع مصدر دبلوماسي أن تطغى على كل المساعي الدولية والإقليمية لفترة مقبلة حالة الاستماع الى الأطراف اللبنانية حول المخارج التي تقترحها لكسر الجمود الرئاسي. ورجّح أن تتبلور ثلاثة مخارج في التداول مرشح ثالث هو قائد الجيش وحوار تستضيفه دولة صديقة والانتخابات النيابية المبكّرة.

 

***********

 

الأنباء

 

تستمر القطيعة على مستوى مختلف اللقاءات السياسية والحزبية والفعاليات غير الرسمية بين حركة سياسية وحزب مسيحي.

 

يواصل نائب بارز ينضوي في تكتل نيابي بطرح افكار واقتراحات تختلف تماماً عن سياسة ومخططات التكتل بما يطرح أكثر من علامة استفهام.

 

        =====

مقالات ذات صلة
"الجمهورية": رئيس تيار بارز يتجه إلى الامتناع عن الترشّح إلى النيابة أو الوزارة

محليات

الامتناع

الترشّح

النيابة

الوزارة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الشرق الأوسط": تحويلات المغتربين تكرس استقراراً مالياً واجتماعياً في لبنان
مصادر "الاخبار": جلسات الانتخاب توقّفت بانتظار الموقف الدولي.. والجميع ينتظر ما يحمله لودريان

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023