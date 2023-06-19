ميقاتي اطلع من المدير العام لشركة "توتال لبنان" على اعمال حفر البئر الاستكشافية في الرقعة النفطية رقم 9

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي المدير العام لشركة "توتال لبنان"رومان دو لا مارتينيير قبل ظهر اليوم في السرايا ، وعرض معه لآخر المستجدات المتعلقة بحفر البئر الاستكشافية في الرقعة النفطية رقم 9، حيث أنه من المتوقع وصول منصة الحفر TransOcean Barents إلى المياه اللبنانية في أب 2023.

وعرض مدير "توتال" التحضيرات الجارية حالياً لا سيما لجهة استيراد المواد اللازمة لانشطة الحفر والتلزيمات ذات الصلة.

كما أبدى اهتمام شركة توتال العالمية بالاستثمار في الطاقات المتجددة وتحديداً الطاقة الشمسية والرياح.

وإستقبل رئيس الحكومة سفير النمسا في لبنان رينيه بول امري، في حضور النائب السابق ميشال فرعون، وتم عرض العلاقات الثنائية بين البلدين، كما إجتمع ميقاتي مع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران ورئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية انطوان شربل.