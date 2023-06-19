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ميقاتي خلال الجلسة التشريعية : موازنة عام ٢٠٢٣ سترسلها وزارة المالية للحكومة قبل آخر شهر حزيران لتبدأ بمناقشتها
2023-06-19 | 04:26
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ميقاتي خلال الجلسة التشريعية : موازنة عام ٢٠٢٣ سترسلها وزارة المالية للحكومة قبل آخر شهر حزيران لتبدأ بمناقشتها
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