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محليات

مجلس النواب يقر البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام وبدل النقل والاعتمادات المتعلقة بالجامعة اللبنانية

2023-06-19 | 04:54
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مجلس النواب يقر البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام وبدل النقل والاعتمادات المتعلقة بالجامعة اللبنانية
مجلس النواب يقر البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام وبدل النقل والاعتمادات المتعلقة بالجامعة اللبنانية

مجلس النواب يقر البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام وبدل النقل والاعتمادات المتعلقة بالجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية التي عقدها قبل ظهر اليوم البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام وبدل النقل.
كما اقر المجلس  الاعتمادات المتعلقة بالجامعة اللبنانية.
وكان رئيس المجلس نبيه بري قال في مستهل الجلسة : " في ناس شايفة الدستور بأن لا تجتمع الحكومة وأن لا بعمل المجلس نيابي ويشرّع، وإذا بدنا نرد على هؤلاء منبطّل نشتغل".
من جهته أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال  نجيب ميقاتي، خلال الجلسة أنّ “موازنة الـ2023 جاهزة، وسندعو إلى جلسات حكومية متتالية لإقرارها”، وقال " إن وزارة المالية سترسل المشروع النهائي للموازنة  الى  الحكومة قبل آخر شهر حزيران للبدء بمناقشتها".
وعن انعقاد الحكومة بجدول أعمال مكتمل، قال ميقاتي: "إنّ الحكومة تقوم بدورها بتسيير أمور الدولة والمواطنين، وليس هناك أيّ شيء شخصي يتم تمريره".
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مجلس النواب يقر البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام وبدل النقل والاعتمادات المتعلقة بالجامعة اللبنانية

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