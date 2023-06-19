مجلس النواب يقر البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام وبدل النقل والاعتمادات المتعلقة بالجامعة اللبنانية

مجلس النواب يقر البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام وبدل النقل والاعتمادات المتعلقة بالجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية التي عقدها قبل ظهر اليوم البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام وبدل النقل.

كما اقر المجلس الاعتمادات المتعلقة بالجامعة اللبنانية.

وكان رئيس المجلس نبيه بري قال في مستهل الجلسة : " في ناس شايفة الدستور بأن لا تجتمع الحكومة وأن لا بعمل المجلس نيابي ويشرّع، وإذا بدنا نرد على هؤلاء منبطّل نشتغل".