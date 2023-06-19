كنعان بعد الجلسة التشريعية : حقوق ناسنا كانت تفرض مشاركة الجميع في الجلسة التشريعية اليوم

كنعان بعد الجلسة التشريعية: حقوق ناسنا كانت تفرض مشاركة الجميع في جلسة اليوم والموازنة كانت مطلوبة من الحكومة منذ ايلول وتشرين ٢٠٢٢