مصلحة الاقتصاد في الجنوب تنظم محاضر ضبط وتقفل معملا بالشمع الأحمر

تابعت فرق مصلحة الاقتصاد جولاتها على معامل تعبئة المياه بحضور رئيسة المصلحة ميساء حدرج في محور برج رحال معروب وشحور وتبين من نتيجة التحليل الجرثومي لعينة مياه في معروب انها تحتوي على براز بشري وحيواني وبكتيريا كثيفة وعليه قام جهاز امن الدولة -مكتب صور - بمخابرة النيابة العامة في الجنوب بشخص القاضي رهيف رمضان الذي بدوره أمر بإقفال المعمل بالشمع الاحمر وتم حجز المعدات والعبوات.

كما عمل فريق اخر بمتابعة نتائج العينات في محور المساكن الشعبية وبرج الشمالي والبازورية حيث تبين وجود ثلاث عينات غير مطابقة للمواصفات فتم تنظيم بحقهم محاضر ضبط وتوقيفهم مباشرة عن العمل لحين اجراء التعقيم اللازم واعادة سحب عينات للتثبت من مطابقتها . مع الاشارة الى انه تباعا ستظهر نتائج عينات في باقي المناطق.