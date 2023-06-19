ريشار قيومجيان : الثنائي يحاول فرض هوية الرئيس المقبل وطرح الانتخابات النيابية المبكرة غير قابل للتنفيذ

ريشار قيومجيان : الثنائي يحاول فرض هوية الرئيس المقبل وطرح الانتخابات النيابية المبكرة غير قابل للتنفيذ