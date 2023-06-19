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محليات

جعجع : الحل الفعلي لمشاكلنا يكمن في البدء بملء سدّة الرئاسة وليس بالإفتئات على الدستور والقوانين

2023-06-19 | 06:14
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جعجع : الحل الفعلي لمشاكلنا يكمن في البدء بملء سدّة الرئاسة وليس بالإفتئات على الدستور والقوانين
جعجع : الحل الفعلي لمشاكلنا يكمن في البدء بملء سدّة الرئاسة وليس بالإفتئات على الدستور والقوانين

جعجع : الحل الفعلي لمشاكلنا يكمن في البدء بملء سدّة الرئاسة وليس بالإفتئات على الدستور والقوانين

قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيان له ان "النوّاب الذين ادّعوا أنّ مشاركتهم في جلسة اليوم هي لتجنيب موظّفي القطاع العام إنقطاعاً برواتبهم، لا يقولون الحقيقة، إنّما يتذرعون بحجّة لتبرير إنعقاد هذه الجلسة، إذ إنّ الاعتمادات الإضافية ّ التي أقرّتها هذه الأخيرة، كان يمكن وبسهولة للحكومة إقرارها، كما أقرّت العديد من الاعتمادات في السنة المنصرمة."

واضاف جعجع في بيانه: "أمّا إذا قال قائل، بأنّ الحكومة لا تستطيع صرف إعتمادات إضافية لأنّ احتياط موازنة 2023 قد نفذ، فالإشكالية نفسها، تُطرح في ما شرع المجلس النيابي إليه، باعتبار أنه  فتح اعتماداً في موازنة غير موجودة هي موازنة 2023 وبالتّالي، كان بإمكان مجلس الوزراء أن يفتح هذه الاعتمادات التي أقرّها المجلس اليوم وقوننتها حين تتوافر الظروف لذلك، أيّ حين يُرسل هذا المجلس  موازنة 2023 إلى البرلمان."

وتابع: "الخلاصة هي أن جلسة اليوم هي من صُنع معرقلي إنتخاب رئيس جديد للبلاد .أما الحلّ الفعلي لمشاكلنا، يكمن في البدء بملء سدّة الرئاسة وليس بالإفتئات على الدستور والقوانين لتمرير قرارات بشكل غير مدروس، الأمر  الذي يؤدّي إلى مزيد من تأزيم الوضع في لبنان."

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