نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنـان: مستمرون في الاضراب والاعتصام حتى الجمعة

عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعا من ضمن اجتماعاتها المفتوحة، واكدت في بيان "المطلبين المحقين للعمال والمستخدمين وهما الدعم المالي والاستشفاء والطبابة بواسطة تحضير دفتر شروط لشركة تأمين صحي واستشفائي وليس لشركة Management المعتمدة حالياً، ولتاريخه لم نر اي تدبير من قبل ادارتنا ومجلسها الكريم ليبنى على الشيء مقتضاه علماً ان المستخدمين والعمال يتكبدون اعباء مالية من خلال تأمين طبابتهم بواسطة شركة Management والامثلة موجودة و كثيرة".